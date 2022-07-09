фото: архив КП

В Саратовской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9 июля, в Саратовской области за сутки COVID-19 заразилось 55 человек. Общее количество заболевших в области составляет 255 387 человека.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 22, Энгельсском районе — 13, Балаковском — 5. Чаще всего болеют пожилые люди - 18 случаев заражения за сутки.

У двух заболевших из 55 обнаружена пневмония.

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