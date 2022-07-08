Скончался бывший руководитель следственного управления по Саратовской области

Сегодня, 8 июля, скончался бывший руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области. Умер генерал-лейтенант юстиции Николай Никитин. Покойному было 68 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Николай Владимирович получил почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Прощание пройдет 10 июля с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале Старого Елшанского кладбища в Саратове.

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