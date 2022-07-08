На Театральной площади открыта продажа рассады

Рассада в Саратове

В предстоящую субботу, 9 июля, саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки, о чем сообщает министерство сельского хозяйства области.

Ярмарка «выходного дня» проходит на Театральной площади. Там можно купить овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар и бакалею, яйца, а также посадочный материал.

Ярмарка работает с 7:00 до 13:00.

Другие ярмарки работают в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская и в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61.

Взять справки можно по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.

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