На Театральной площади открыта продажа рассады

Рассада в Саратове
В предстоящую субботу, 9 июля, саратовцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки, о чем сообщает министерство сельского хозяйства области.
Ярмарка «выходного дня» проходит на Театральной площади. Там можно купить овощи и фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар и бакалею, яйца, а также посадочный материал.
Ярмарка работает с 7:00 до 13:00.
Другие ярмарки работают в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская и в поселке Елшанка на Московском шоссе, 61.
Взять справки можно по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.
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