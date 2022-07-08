Жителя Лысогорского района задержали за совершенное 15 лет назад убийство

Фото: СУ СК РФ

Жителя Лысогорского района Саратовской задержали за совершенное 15 лет назад убийство. Об этом сообщает СУ СК по региону. 36-летнего мужчину допрашивают.

Жестокое убийство было совершено 6 декабря 2006 года в селе Ключи. Подозреваемый, которому тогда был 21 год, вместе с тремя приятелями убили местного жителя и забрались в его дом, откуда вынесли пистолет, нож и деньги.

Остальных участников нападения давно задержали, но последнему подозреваемому удалось скрываться 15 лет. Однако в результате кропотливой работы следственного органа и оперативных служб его нашли. Теперь задержанного допрашивают.

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