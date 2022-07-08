Семен на осмотре

Сбежавший в Балашовском районе енот Семен приехал на осмотр в Саратов. Сегодня, 8 июля, саратовские ветеринары рассказали о беспокойном пациенте.

Енота привезли в участковую ветеринарную лечебницу №2 города Саратова на осмотр и уход. Он был очень непоседлив, но вел себя хорошо. Ему провели процедуру под названием экспресс-линька и удалили лишнюю шерсть.

Напомним, что ранее енот проживал в Балашове, однако укусил хозяйку и сбежал. Его поймали в селе Тростянка и отвезли в Балашовскую ветеринарную станцию. Теперь животное передадут в живой уголок базы отдыха «Простоквашино». Больше фото с енотом в нашем Телеграм-канале.

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