Постановление
В Саратовской области назначили советника министра инвестиционной политики, новую должность заняла Светлана Ундрова. Соответствующий документ, сегодня, 8 июля, был размещен на портале правовой информации.
Роман Бусаргин уволил Светлану Ундрову по ее просьбе с должности начальника управления делопроизводства и контроля правительства региона.
Теперь чиновница будет советником министра инвестиционной политики Александра Марченко.
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