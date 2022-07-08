Постановление

В Саратовской области назначили советника министра инвестиционной политики, новую должность заняла Светлана Ундрова. Соответствующий документ, сегодня, 8 июля, был размещен на портале правовой информации.

Роман Бусаргин уволил Светлану Ундрову по ее просьбе с должности начальника управления делопроизводства и контроля правительства региона.

Теперь чиновница будет советником министра инвестиционной политики Александра Марченко.

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