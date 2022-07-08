Фото: СУ СК - Саратов

Сегодня, 8 июля, в Балашове спасатели вскрыли дверь и нашли разлагающееся тело пенсионерки. СУ СК по Саратовской области сообщает о проведении доследственной проверки.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на Шоссейной улице. Жильцы обратили внимание, что давно не видели свою соседку и вызвали сотрудников экстренной службы.

Специалисты вскрыли дверь в квартиру пенсионерки и обнаружили там ее тело с признаками разложения.

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