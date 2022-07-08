Вячеслав Максюта прибыл на Донбасс

Саратовский силач Вячеслав Максюта прибыл на Донбасс. Спортсмен посетил Луганскую Народную Республику, где побывал на передовой, чтобы поддержать наших солдат и передать гуманитарную помощь.

- Ребята были очень благодарны, ведь каждый из них занимается спортом, даже в боевых условиях. Хорошая форма – показатель профессионализма для военного. Я был рад поделиться секретами тренировок и ответить на вопросы, - рассказал Вячеслав Максюта в своем телеграм-канале.

Для бойцов спецназа силач продемонстрировал мастер-класс по тренировке с отягощениями.

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