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Общество8 июля 2022 15:29

Саратовский силач Вячеслав Максюта прибыл на Донбасс

Спортсмен посетил Луганскую Народную Республику
Наталия Калинина
Вячеслав Максюта прибыл на Донбасс

Вячеслав Максюта прибыл на Донбасс

Саратовский силач Вячеслав Максюта прибыл на Донбасс. Спортсмен посетил Луганскую Народную Республику, где побывал на передовой, чтобы поддержать наших солдат и передать гуманитарную помощь.

- Ребята были очень благодарны, ведь каждый из них занимается спортом, даже в боевых условиях. Хорошая форма – показатель профессионализма для военного. Я был рад поделиться секретами тренировок и ответить на вопросы, - рассказал Вячеслав Максюта в своем телеграм-канале.

Для бойцов спецназа силач продемонстрировал мастер-класс по тренировке с отягощениями.

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