фото: архив КП
В Саратове остановились трамваи девятого и одиннадцатого маршрутов. Об этом сообщает официальное сообщество «СГЭТ» в социальных сетях.
Сегодня, 8 июля, в Саратове остановились трамваи №№ 9 и 11. По данным «СГЭТ» в 15:22 произошла авария во 2-м Пролетарском поселке, сломался трамвай по пути из центра города. Затем сломался трамвай №11 на улице Жуковского.
На устранение неполадок отправлена ремонтная бригада.
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