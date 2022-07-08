фото: архив КП

В Саратове остановились трамваи девятого и одиннадцатого маршрутов. Об этом сообщает официальное сообщество «СГЭТ» в социальных сетях.

Сегодня, 8 июля, в Саратове остановились трамваи №№ 9 и 11. По данным «СГЭТ» в 15:22 произошла авария во 2-м Пролетарском поселке, сломался трамвай по пути из центра города. Затем сломался трамвай №11 на улице Жуковского.

На устранение неполадок отправлена ремонтная бригада.

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