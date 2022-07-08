В Базарном Карабулаке строят новый диагностический центр на 400 посещений

Проект центра в Базарном Карабулаке
В Базарном Карабулаке в Саратовской области строят новый диагностический центр на 400 посещений. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Медицинское учреждение построят по инициативе Вячеслава Володина. Центр рассчитан на 400 посещений в смену. Сейчас на стройплощадке разбирают старые строения и готовят площадку под котлован.
В прошлом году по программе модернизации первичного звена районная больница получила 20 санитарных автомобилей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.