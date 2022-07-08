В Базарном Карабулаке строят новый диагностический центр на 400 посещений

Проект центра в Базарном Карабулаке

В Базарном Карабулаке в Саратовской области строят новый диагностический центр на 400 посещений. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Медицинское учреждение построят по инициативе Вячеслава Володина. Центр рассчитан на 400 посещений в смену. Сейчас на стройплощадке разбирают старые строения и готовят площадку под котлован.

В прошлом году по программе модернизации первичного звена районная больница получила 20 санитарных автомобилей.

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