В Саратове рекордно подорожали квартиры в новостройках

Цены подорожаю расти
В Саратовской области рекордно подорожали квартиры в новостройках. Такие данные публикует сегодня, 8 июля, ТАСС.
Саратов оказался в числе городов, где больше всего за первое полугодие 2022 года подорожали квартиры в новостройках: плюс 27 процентов в стоимости. Самое резкое подорожание в Челябинске: плюс 35,8 процентов.
В среднем цены на российские новостройки за первое полугодие 2022 года увеличились на 20,9 процентов и составили 109,3 тысяч рублей за квадратный метр.
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