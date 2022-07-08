В Саратове рекордно подорожали квартиры в новостройках

Цены подорожаю расти

В Саратовской области рекордно подорожали квартиры в новостройках. Такие данные публикует сегодня, 8 июля, ТАСС.

Саратов оказался в числе городов, где больше всего за первое полугодие 2022 года подорожали квартиры в новостройках: плюс 27 процентов в стоимости. Самое резкое подорожание в Челябинске: плюс 35,8 процентов.

В среднем цены на российские новостройки за первое полугодие 2022 года увеличились на 20,9 процентов и составили 109,3 тысяч рублей за квадратный метр.

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