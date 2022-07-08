Ветерану Юрию Баранову из Перелюбского района исполняется 95 лет

Юрий Баранов

Сегодня, 8 июля, 95 лет исполняется ветерану Великой Отечественной войны Юрию Баранову из Перелюбского района Саратовской области, о чем сообщает администрация муниципалитета.

В 1943 году Юрий Дмитриевич пошел добровольцем в военно-морской флот и служил на Соловецких островах, а в 1944 году был направлен в состав 2-го гвардейского отряда бронекатеров Краснознаменной ордена Ушакова I степени Днепровской флотилии.

Юрий Баранов участвовал в освобождении Белоруссии, воевал в Польше, дошел до Берлина. Закончил службу на Тихоокеанском флоте. После демобилизации в 1950 году работал в Саратовском речном порту.

От души поздравляем Юрия Дмитриевича с юбилеем!

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