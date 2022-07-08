Саратовские молодожены

В Саратовской области 233 пары поженились в День семьи, любви и верности, об этом сегодня, 8 июля, сообщило региональное управление ЗАГСа.

В Саратове за этот день было зарегистрировано 85 браков, в Балаково расписались 40 пар, в Энгельсе сложились еще 36 ячеек общества.

- Поздравляем молодоженов и желаем долгих лет счастливой семейной жизни! – пишут сотрудники ЗАГСа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.