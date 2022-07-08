Саратовские молодожены
В Саратовской области 233 пары поженились в День семьи, любви и верности, об этом сегодня, 8 июля, сообщило региональное управление ЗАГСа.
В Саратове за этот день было зарегистрировано 85 браков, в Балаково расписались 40 пар, в Энгельсе сложились еще 36 ячеек общества.
- Поздравляем молодоженов и желаем долгих лет счастливой семейной жизни! – пишут сотрудники ЗАГСа.
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