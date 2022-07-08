фото: архив КП

В Саратове пострадавшая от бродячих собак 17-летняя девушка получит компенсацию. Об этом сегодня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Саратове 17-летняя девушка, на которую набросились бродячие собаки, получит компенсацию морального вреда. Собаки напали на девушку на улице Тульской, 12 февраля.

Пострадавшая была госпитализирована. Прокуратура заявляет, что подросток «испытывал страх и сильную боль», а во период лечения в больнице «лишилась привычного образа жизни и перенесла болезненные процедуры».

Гособвинитель потребовал взыскать с мэрии города 20 тысяч рублей в пользу девушки за компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требование.

Напомним, в 2022 году бродячие собаки стали настоящим бичом Саратова. Жители различных районов города каждую неделю сообщают о нападениях, особенно часто страдают дети. Несмотря на 2000 отловленных собак еще в апреле, нападений стало лишь больше.

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