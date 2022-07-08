Володин: Саратовской области выделили дополнительно 298 миллионов на благоустройство районов

Саратовской области выделили дополнительно 298 миллионов на благоустройство районов. Сегодня, 8 июля, об этом сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении дополнительных средств на решение социально значимых вопросов.

50 млн рублей поступит на реконструкцию стадиона «Колос» в Базарном Карабулаке.

Транши на благоустройство в других районных центрах распределились следующим образом:

- с. Балтай – 15 млн рублей,

- п. Базарный Карабулак – 20 млн рублей,

- г. Вольск – 75 млн рублей,

- ЗАТО Светлый – 15 млн рублей,

- п. Новые Бурасы – 10 млн рублей,

- г. Петровск – 20 млн рублей,

- п. Соколовый, Гагаринский район – 10 млн рублей,

- п. Татищево – 25 млн рублей,

- г. Хвалынск – 50 млн рублей.

В поселке Жасминном Ленинского района Саратова создадут новый открытый бассейн.

По словам Володина, привлечение дополнительных ресурсов позволит Бусаргину направить больше денег на решение проблем в другие районы.

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