Володин: Саратовской области выделили дополнительно 298 миллионов на благоустройство районов

Саратовской области выделили дополнительно 298 миллионов на благоустройство районов. Сегодня, 8 июля, об этом сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов».
Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении дополнительных средств на решение социально значимых вопросов.
50 млн рублей поступит на реконструкцию стадиона «Колос» в Базарном Карабулаке.
Транши на благоустройство в других районных центрах распределились следующим образом:
- с. Балтай – 15 млн рублей,
- п. Базарный Карабулак – 20 млн рублей,
- г. Вольск – 75 млн рублей,
- ЗАТО Светлый – 15 млн рублей,
- п. Новые Бурасы – 10 млн рублей,
- г. Петровск – 20 млн рублей,
- п. Соколовый, Гагаринский район – 10 млн рублей,
- п. Татищево – 25 млн рублей,
- г. Хвалынск – 50 млн рублей.
В поселке Жасминном Ленинского района Саратова создадут новый открытый бассейн.
По словам Володина, привлечение дополнительных ресурсов позволит Бусаргину направить больше денег на решение проблем в другие районы.
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