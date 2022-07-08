Суд продлил арест бывшему замглавы администрации Саратова Антону Корнееву

Суд продлил домашний арест бывшему замглавы администрации Саратова Антону Корнееву. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник обвиняется в совершении ряда коррупционных преступлений вместе со своими подельниками. Корнеев подписывал документы об изменении вида разрешенного использования на земельные участки без аукциона.

В результате чего, третьи лица, желающие получить права на застройку обращались к чиновникам и строили на муниципальной территории. Сообщается о тринадцати фактах случившегося.

С учетом мнения участвующего прокурора обвиняемому по уголовному делу продлен срок содержания под стражей до 7 сентября 2022 г.

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