У жителя Вольского района сгорели два дома

Фото: МЧС

Сегодня, 8 июля, у жителя Вольского района Саратовской области сгорели два дома, расположенные на одном участке.

Возгорание было зарегистрировано в 12.21 в поселке Сенной. На улице Песчаная загорелись два дома, расположенные на одном участке и принадлежащие одному собственнику.

На месте работали три экипажа. В 13.48 пожар был ликвидирован. Площадь и причина устанавливаются. Обошлось без пострадавших, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

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