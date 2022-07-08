Триумфальная арка
В Саратове установлен свод Триумфальной арки. Рабочие уже установили свод конструкции, о чем рассказал Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.
Триумфальные ворота были построены в 1871 году, однако затем их снесли. Это один из первых утраченных объектов историко-культурного наследия, который удалось восстановить.
- Главная задача строителей – сделать арку исторически достоверной. Работы планируется завершить ко Дню города, - об этом пишет Роман Бусаргин.
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