Коррупции в регионе стало больше

В Саратовской области растет число коррупционных преступлений. Сегодня, 8 июля, об этом рассказали на брифинге СУ СК по региону.

Напомним, в этом полугодии по сравнению с январем-июнем 2021 года количество коррупционных преступлений возросло на 35 процентов. В суд таких дел направлено на 12 процентов больше. Нарушений в сфере экономики на 43 процента стало больше.

За полгода удалось возместить ущерб на сумму около 130 млн рублей, что составило 61,5 от всего нанесенного ущерба.

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