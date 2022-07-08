Кадр с камер наблюдения

Семнадцатилетний подросток украл из цветочного двух плюшевых медведей. Об этом сообщает УМВД по городу Саратову.

На днях в Заводской отдел полиции города Саратова поступило заявление от 25-летней работницы цветочного. Девушка рассказала, что из торгового зала неизвестный украл двух медведей и убежал. Сумма ущерба - 4358 рублей.

Сотрудниками полиции был задержан 17-летний подросток, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Юноша признался и рассказал, что игрушки выкинул.

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