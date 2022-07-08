Тяжкие преступления раскрыты на 63 процента Фото: Иван МАКЕЕВ

За полгода в Саратовской области совершили более 15 тысяч преступлений. Об этом сообщили сегодня, 8 июля, в СУ СК по региону.

В первом полугодии в Саратовской области зарегистрировали более 15 тысяч преступлений, четыре тысячи из них относятся к тяжким и особо тяжким. 63 процента этих преступлений уже раскрыли.

В этом полугодии по сравнению с январем-июнем 2021 года количество коррупционных преступлений возросло на 35 процентов. Нарушений в сфере экономики на 43 процента стало больше.

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