Евгений Ковалев поздравил семьи Октябрьского района с Днем семьи, любви и верности

Евгений Ковалев

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, получивший в июне 2022 года Указом Президента РФ Владимира Путина статус государственного праздника, учрежденного в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Сегодня в отделе ЗАГС по Октябрьскому району Саратова состоялось праздничное мероприятие, на котором присутствовали депутат областной Думы Евгений Ковалев, глава администрации района Игорь Молчанов и депутат городской Думы Ирина Видина.

Они поздравили семью Галины и Николая Голубковых, которые отметили в текущем году юбилей – 50 лет со дня свадьбы. Галина Семеновна и Николай Степанович воспитали дочь Светлану. В настоящее время оказывают помощь в воспитании двух внучек – Рафаэлы и Мишель. Галина Голубкова является ветераном труда Саратовской области, Николай Голубков, будучи на пенсии, организовывает выставки художественных работ одной из внучек.

Евгений Ковалев поздравил юбиляров с Днем семьи, любви и верности, отметив, что семья Голубковых - это яркий пример для подражания. «Вместе прожить 50 лет – это огромное счастье и великий труд. Семья – это то, что дает нам силы. Семья, любовь и верность – самые дорогие человеческие ценности! Не зря говорят, если у вас есть семья полная любви и верности, то вы самый счастливый и богатый человек на земле», - подчеркнул Евгений Ковалев пожелав бесконечного семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья.

Игорь Молчанов вручил семье Голубковых общественную награду «За любовь и верность», а также значок «Полевая ромашка», являющийся символом праздника. Также поздравления получили победители районного этапа фотоконкурса «Семья – этом модно», организатором которого выступает региональный общественный совет проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Им вручили Дипломы и памятные подарки.

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