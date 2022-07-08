Сергей Бурлин

Первым замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области стал Сергей Бурлин. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального минстроя.

Ранее Бурлин являлся руководителем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и возглавлял налоговую инспекцию Ленинского района Саратова.

Сергей Бурлин имеет высшее образование, окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова.

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