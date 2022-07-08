Сергей Бурлин
Первым замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области стал Сергей Бурлин. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального минстроя.
Ранее Бурлин являлся руководителем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора и возглавлял налоговую инспекцию Ленинского района Саратова.
Сергей Бурлин имеет высшее образование, окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище Ракетных войск им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.