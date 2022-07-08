Роман Бусаргин
Роман Бусаргин представил документы о выдвижении в губернаторы Саратовской области.
Об этом сообщает центральная избирательная комиссия.
В избирательную комиссию Саратовской области представил документы о выдвижении второй кандидат для участия в выборах Губернатора Саратовской области
Для выдвижения в качестве кандидата на должность Губернатора области в избирательную комиссию Саратовской области представил документы Бусаргин Роман Викторович, выдвинутый Саратовском региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Напомним, ранее документы подал Игорь Калганов, кандидат от «Партии возрождения России».
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