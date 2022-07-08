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Политика8 июля 2022 9:04

Роман Бусаргин представил документы о выдвижении в губернаторы Саратовской области

Врио главы области - второй по счету кандидат, подавший документы
Евгений Бадиков
Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин представил документы о выдвижении в губернаторы Саратовской области.

Об этом сообщает центральная избирательная комиссия.

В избирательную комиссию Саратовской области представил документы о выдвижении второй кандидат для участия в выборах Губернатора Саратовской области

Для выдвижения в качестве кандидата на должность Губернатора области в избирательную комиссию Саратовской области представил документы Бусаргин Роман Викторович, выдвинутый Саратовском региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Напомним, ранее документы подал Игорь Калганов, кандидат от «Партии возрождения России».

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