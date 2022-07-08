Фото: архив КП

Очередной саратовец перевел полтора миллиона рублей на «безопасный счет». Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Вчера, 7 июля, в полицию обратился 47-летний житель Кировского района с заявлением о мошенничестве.

Согласно заявлению, мужчине 5 июля на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившись старшим специалистом банка. Звонивший сообщил, что якобы в данный момент злоумышленники пытаются получить доступ к деньгам саратовца. Чтобы сохранить средства, мужчина предложил перевести деньги на «безопасный счет». Мужчина перевел 1 млн 475 тысяч рублей, после чего звонивший перестал выходить назад.

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