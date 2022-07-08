Фото из телеграм-канала Олега Костина

Олег Костин рассказал о своих планах похудеть. Об этом министр здравоохранения области рассказал в своем телеграм-канале.

Олег Костин сегодня разместил в своем личном канале видео, в котором министр делится своими личными планами.

— Ровно 2 года я также хотел заняться собой. Обещал, что буду худеть, так как врач должен быть стройным, подтянутым, дабы своим видом и здоровьем показывать пример. Я согласен с этим, хотя есть ряд вопросов, отклонений, но это не важно. Я сам этого хочу, это нужно мне в первую очередь.

— Главное — сбросить вес. До Нового года хочу сбросить 20-30 килограммов. Надеюсь, буду похож на своих товарищей и друзей, которые уже сделали это и сделали довольно красиво и быстро. Не знаю, получится ли у меня или нет, не первый раз берусь, но, думаю при такой должности и обязательствах, это сыграет свою роль, — делится своими размышлениями Костин.

Следом министр выложил фотографию на весах и своего завтрака, состоящего из курицы и гречки.

— Вес отпускной страшный 143,1 кг это старт. Завтрак куриная котлета и гречка с минералкой. Отсчет начал. Прошел утром 2 км 800 м, — пишет министр.

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