Фото: Правительство Саратовской области

В Рослесхозе предлагают освободить от должности главу Минприроды Саратовской области.

Как сообщает официальный сайт ведомства, вопрос об этом к Роману Бусарину поднял глава Рослесхоза Иван Советников.

По словам Советникова, на протяжении последних трех лет Саратовская область является аутсайдером рейтинга эффективности лесопользования.

— В 2019 году регион занял 77-е место, в 2020 году - 82-е, в 2021 году - 80-е. Подобный подход к работе неприемлем. Мы ожидаем принятия действенных мер со стороны руководства региона, - заявил Иван Советников.

Обращение необходимо рассмотреть в течение 10 дней. Константин Доронин возглавил министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области в марте 2019 года.

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