ТЦ «Триумф Молл»
В Саратове вновь «заминированы» торговые центры. Об этом сообщают очевидцы.
Сегодня, 8 июля, в Саратове поступили сообщения о минировании торговых центров и других объектов городской инфраструктуры.
Информация по поводу конкретных объектов уточняется. Напомним, волна лжеминирований почти прекратилась, но на этой неделе были эвакуированы ТЭЦ и несколько торговых центров.
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