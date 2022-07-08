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Происшествия8 июля 2022 6:59

В Саратове вновь «заминированы» торговые центры

Это второй случай за неделю
Евгений Бадиков
ТЦ «Триумф Молл»

ТЦ «Триумф Молл»

В Саратове вновь «заминированы» торговые центры. Об этом сообщают очевидцы.

Сегодня, 8 июля, в Саратове поступили сообщения о минировании торговых центров и других объектов городской инфраструктуры.

Информация по поводу конкретных объектов уточняется. Напомним, волна лжеминирований почти прекратилась, но на этой неделе были эвакуированы ТЭЦ и несколько торговых центров.

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