ТЦ «Триумф Молл»

В Саратове вновь «заминированы» торговые центры. Об этом сообщают очевидцы.

Сегодня, 8 июля, в Саратове поступили сообщения о минировании торговых центров и других объектов городской инфраструктуры.

Информация по поводу конкретных объектов уточняется. Напомним, волна лжеминирований почти прекратилась, но на этой неделе были эвакуированы ТЭЦ и несколько торговых центров.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.