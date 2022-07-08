Восемь супружеских пар Саратовской области награждены «за любовь и верность»

Награждение в Саратове

Сегодня, 8 июля, в белом зале Правительства Саратовской области состоялось торжественное награждение семей, приуроченное ко дню семьи, любви и верности.

Медаль «За любовь и верность» получили восемь супружеских пар: Боголей Игорь и Любовь, Мартыновы Андрей и Владлена, Пархоменко Владимир и Анастасия, Тудалины Дмитрий и Светлана, Кличко Евгений и Галина, Утягановы Михаил и Ольга, Никуленоок Валерий и Надежда, Собины Юрий и Зульфия. ВРИО губернатора Саратовской области Роман Бусаргин лично вручил им награды.

"Поздравляю вас с этим замечательным праздником и желаю вам здоровья и всего самого наилучшего", - сказал в своей речи ВРИО губернатора.

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