Вечная память

В ходе СВО на Украине погиб солдат из Марковского района. Об этом сообщает сайт администрации района

Речь идет об Абдуле Гайдаровиче Кушанове, погибшем, выполняя свой воинский долг.

Врио губернатора Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким павшего военнослужащего.

— Абдула Гайдарович погиб, исполняя свой воинский долг. Он мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость. В нашей памяти останется подвиг бойца. Вся Саратовская область скорбит вместе с семьей погибшего военнослужащего. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, - высказался Бусаргин.

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