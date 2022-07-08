фото: архив КП

В Саратовской области зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 8 июля, в Саратовской области за сутки COVID-19 заразилось 50 человек. Общее количество заболевших в области составляет 255 332 человека.

Всего с начала пандемии выздоровело 248 723 человека, 46 из них - за прошедшие сутки. На стационарном лечении находятся 132 человека, еще 480 пациентов лечатся дома.

У четырех заболевших из 50 обнаружена пневмония.

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