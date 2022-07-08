фото: ГИБДД
В Балашовском районе фура насмерть сбила велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.
Вчера, 7 июля, в 19.55 на 554 км автодороги Тамбов-Волгоград-Астрахань произошло ДТП со смертельным исходом. Велосипедистка попала под колеса фуры DAF, за рулем которой был 51-летний водитель.
От полученных травм женщина скончалась.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.