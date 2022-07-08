фото: ГИБДД

В Балашовском районе фура насмерть сбила велосипедистку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 7 июля, в 19.55 на 554 км автодороги Тамбов-Волгоград-Астрахань произошло ДТП со смертельным исходом. Велосипедистка попала под колеса фуры DAF, за рулем которой был 51-летний водитель.

От полученных травм женщина скончалась.

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