8 июля объявлен в РФ государственным праздником

Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем семьи, любви и верности. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.

— Несколько дней назад Президентом России Владимиром Путиным подписан указ - День семьи, любви и верности стал государственным праздником.

Этот праздник берет свои истоки в глубине веков, в истории жизни Петра и Февронии Муромских. Для многих поколений они послужили примером истинной любви и преданности, примером крепкой и дружной семьи.

Значимость семейных ценностей со временем только возросла. Все мы хорошо знаем, что в семьях главное - взаимное уважение, доверие, ответственная забота о детях и родителях, поддержка друг друга. Искренние любящие отношения делают сильнее нас и наши семьи.

Желаю всем большого семейного счастья, — завершил поздравление Бусаргин.

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