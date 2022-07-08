8 июля объявлен в РФ государственным праздником
Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем семьи, любви и верности. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.
— Несколько дней назад Президентом России Владимиром Путиным подписан указ - День семьи, любви и верности стал государственным праздником.
Этот праздник берет свои истоки в глубине веков, в истории жизни Петра и Февронии Муромских. Для многих поколений они послужили примером истинной любви и преданности, примером крепкой и дружной семьи.
Значимость семейных ценностей со временем только возросла. Все мы хорошо знаем, что в семьях главное - взаимное уважение, доверие, ответственная забота о детях и родителях, поддержка друг друга. Искренние любящие отношения делают сильнее нас и наши семьи.
Желаю всем большого семейного счастья, — завершил поздравление Бусаргин.
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