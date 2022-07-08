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Общество8 июля 2022 5:12

Пятница для жителей Волжского района началась с отключения воды

Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Пятница для жителей Волжского района началась с отключения воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 8 июля в центре Саратова отключили воду.

В связи с работами на водопроводе воды не будет в Волжском районе на улице Московской (нечетная сторона от Чернышевского до Лермонтова).

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00

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