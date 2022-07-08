Конец рабочей неделе будет сухим и жарким в Саратовской области

Сегодня, 8 июля, в Саратовской области будет облачно и жарко. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове переменная облачность, температура колеблется от +16 градусов с утра до +30 в разгар дня. Ветер дует юго-восточный, 3...8 м/с.

В Саратовской области установилась переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах возможна гроза. Ветер дует юго-восточный со скоростью 3-8 м/с, при грозе порыв до 14 м/c. Температура с утра колеблется от 10 до 15 градусов, днем жарко - от 29 до 34 градусов.

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