фото: Архив КП

Женщина доверилась мошеннику и перевела ему кредитные 300 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД города Саратова.

Вчера, 6 июля, 32-летней жительнице Саратова позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина заявил, что на женщину оформлен кредит, и чтобы его аннулировать, необходимо взять заем на аналогичную сумму.

Через мобильное приложение доверчивая горожанка оформила кредит на 300 тысяч рублей, после чего, сняв деньги, перевела их на тридцать номеров. После этого звонивший пропал и перестал выходить на связь

Возбуждено уголовное дело.

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