Кадр с оперативной съемки ФСБ

В Саратове сотрудники ФСБ раскрыли мошенничество на сумму в миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По предварительным сведениям, Саратовский архитектурно-строительный колледж заключил договор с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы для распределении гранта на проведения мероприятий по организации профессионального образования лиц, пострадавших от коронавируса.

Для реализации услуг учебное заведение заключило договор с ООО «АртГрупп14»,согласно которому сотрудники фирмы обязались предоставлять дополнительное образование с получением федеральных грантовых денег на сумму в миллион рублей.

Предполагается, что никакого обучения не проводилось, а в колледж передавались ложные сведения и данные. Деньги мошенниками были потрачены по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело.

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