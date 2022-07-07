Кадр с оперативной съемки ФСБ
В Саратове сотрудники ФСБ раскрыли мошенничество на сумму в миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По предварительным сведениям, Саратовский архитектурно-строительный колледж заключил договор с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы для распределении гранта на проведения мероприятий по организации профессионального образования лиц, пострадавших от коронавируса.
Для реализации услуг учебное заведение заключило договор с ООО «АртГрупп14»,согласно которому сотрудники фирмы обязались предоставлять дополнительное образование с получением федеральных грантовых денег на сумму в миллион рублей.
Предполагается, что никакого обучения не проводилось, а в колледж передавались ложные сведения и данные. Деньги мошенниками были потрачены по собственному усмотрению.
Возбуждено уголовное дело.
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