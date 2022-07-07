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Общество7 июля 2022 13:36

В Саратовской области ожидается жара +34 градуса и гроза

Наталия Калинина

Завтра, 8 июля, в Саратовской области ожидается жара +34 градуса и гроза. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В регионе установится переменная облачность. Днем в отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Синоптики обещают грозу. Ветер восточной четверти дует со скоростью 3-8 м/с, при грозе ветер усилится до 14 м/с.

Наблюдаются большие колебания температуры: от +15 до +34 градусов.

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