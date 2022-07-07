Роман Бусаргин: борьба с безработицей и увеличение заработной платы – это главные направления работы

Роман Бусаргин

Сегодня, 7 июля, Роман Бусаргин принял участие в Совете Приволжского федерального округа в Ижевске. Председателем мероприятия был полпред Игорь Комаров.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что необходимо активно участвовать в программах поддержки занятости населения, а также напомнил о бюджетных кредитах, благодаря которым Саратовская область смогла избавиться от коммерческих с высоким процентом.

- Для Правительства Саратовской области борьба с безработицей, социальная поддержка и увеличение заработной платы – это главные направления работы. На снятие напряженности на рынке труда федеральный центр выделил Саратовской области 493 миллиона рублей.

Отдельно поговорили о поддержке семей с детьми. Она составляет 11,2 миллиарда рублей. Региональный материнский капитал для многодетных семей составляет 115 тысяч рублей, - отметил Бусаргин.

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