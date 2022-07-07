Сегодня утром, 7 июля, в Саратове из-за ремонта труб встали два троллейбуса. Об этом сообщает группа «Саратовский городской электрический транспорт» ВКонтакте.

Прекращена работа троллейбусов №2а и №4. ООО «КВС» проводят работы на улице Чернышевского, 183.

Троллейбусы №№5а, 7 и 11 также временно не ходят из-за обрыва контактной сети на площади Ленина.

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