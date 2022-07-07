В Саратове стартовала продажа проездных на август

Саратовский троллейбус
Стартовала продажа единых социальных проездных билетов на август. Об этом сообщает министерство труда и соцзащиты области.
Сегодня, 7 июля Саратове стартовала продажа проездных на август. Льготные проездные можно приобрести во всех пунктах продажи до 4 августа включительно.
Адреса пунктов продажи можно уточнить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: (8452) 65-39-22.
Отметим, с начала года свое право на льготный проезд уже реализовали более 112 тысяч жителей области, среди которых – ветераны труда, труженики тыла, участники боевых действий, инвалиды, школьники.
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