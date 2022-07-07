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Здоровье7 июля 2022 12:38

Темпы вакцинации в Саратовской области упали из-за отпусков

Наталия Калинина

Темпы вакцинации в Саратовской области заметно упали из-за начала сезона отпусков. Сегодня, 7 июля, об этом на очередном брифинге рассказал Денис Грайфер из регионального минздрава.

- В среднем в день прививаются от 100 до 400 человек. Примерно столько же прививаются повторно. Темпы вакцинации снизились, потому что люди разъезжаются на отдых, в том числе за пределы региона, - сообщил Грайфер и отметил, что эта ситуация была для медиков ожидаемой.

Специалист также отметил, что снижение количества тяжелых случаев вовсе не означает, что от вакцинации надо отказываться: заболевание всегда может передаться пожилым или человеку со слабым иммунитетом.

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