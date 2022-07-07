В Саратовской области закроют три ковидных госпиталя

Денис Грайфер
В Саратовской области планируется сократить три ковидных госпиталя в течение недели. Медучреждения планируют вернуть к плановой работе. Сегодня, 7 июля, об этом заявил на брифинге замминистра здравоохранения Саратовской области.
- Областной кардио-хирургический диспансер уже перестал быть ковидным госпиталем. На этой неделе планируется сократить еще два стационара. Всех пациентов с коронавирусом будут направлять в новую инфекционную больницу, - рассказал Денис Грайфер.
Напомним, всего коронавирусом заразились уже 255 282 человека в регионе.
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