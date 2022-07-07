Денис Грайфер

В Саратовской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 8 процентов. Об этом сегодня, 7 июля, на очередном брифинге сообщил Денис Грайфер.

Представитель минздрава напомнил, что коронавирус остается не единственной проблемой в регионе и ОРВИ никуда не делось.

- За прошедшую неделю в Саратовской области было зарегистрировано 5408 случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог на 8 процентов выше допустимой нормы во всех возрастных категориях, - отметил Грайфер, и добавил, что темп прироста заболевающих по сравнению с предыдущей неделей снизился на 13,9 процентов.

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