Фото: соцсети

В Балаково автохама оштрафовали за езду по алее. Сегодня, 7 июля, об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Сперва в группе «Новости Балаково #KTA64» ВКонтакте появилось видео, снятое на улице города. На нем видно, как автолюбитель едет по тротуару, где гуляют и катаются на роликах горожане.

Позже правоохранители сообщили, что за рулем автомобиля Kia Rio был 33-летний мужчина. Он привлечен к административной ответственности и оштрафован на две тысячи рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.