Житель Ртищево отругал даму за нездоровый образ жизни и забил ее до смерти

Фото: СУ СК - Саратов

Житель Ртищево в Саратовской области отругал даму за нездоровый образ жизни, а затем забил ее до смерти. Об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Конфликт начался20 июня 2021 года в частном доме улице Карла Маркса. Там жили 34-летний мужчина вместе с 41-летней сожительницей. Ранее пара расставалась, потому что мужчина сломал своей спутнице челюсть, но позже она его простила и снова пустила к себе домой.

Тем вечером пара распивала алкоголь. Мужчина рекомендовал сожительнице пить меньше, в ответ на что она стала его оскорблять. Разозлившись мужчина сильно избил пострадавшую. Затем пара легла спать. На следующее утро агрессор проснулся и увидел, что жертва избиения мертва. Суд приговорил убийцу к 9,5 годам строгого режима.

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