Сгоревший автобус

Сегодня, 7 июля, в Калмыкии сгорел ехавший в Саратов автобус. Информацию публикует ГУ МЧС республики Калмыкия.

Загорелся пассажирский автобус на территории Кетченеровского района, на трассе «Каспий». Двухэтажный рейсовый пассажирский автобус сгорел полностью. Пострадавших нет. В автобусе находилось 20 пассажиров, из них 5 детей и два водителя. Все они благополучно покинули его.

К месту происшествия выезжали силы Кетченеровского пожарно-спасательного гарнизона. Известно, что автобус ехал из Дагестана в Саратов.

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