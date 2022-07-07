фото очевидца

Куски разрушающегося дома в Заводском районе падают на голову горожанам. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня, 7 июля, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков паблика. По словам очевидца, дом по адресу пр. Энтузиастов, 60 постепенно разрушается и обломки штукатурки и части облицовки фасада падают вниз и создают угрозу для жителей.

В комментариях жителям ответил официальный аккаунт Администрации Заводского района Саратова.

— Добрый день! Управляющей компанией расчищена территория от упавших элементов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных участков фасада. По информации управляющей компании, работы планируется завершить 8 июля, — пишет ведомство.

Информация о планах капитального ремонта

Согласно реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов ремонта крыши или фасада не планировалось в ближайшие год.

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