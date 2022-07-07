В Саратове поезд насмерть сбил женщину

Скорая в Саратове

Сегодня, 7 июля, в Кировском районе Саратова поезд насмерть сбил женщину. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Вызов поступил в 12.26 в район остановки «Стрелка». Приехавшие на место медики констатировали смерть погибшей. На вид женщине было 45 -50 лет.

Напомним, недавно под колесами поезда погиб юноша, слушавший музыку в наушниках.

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