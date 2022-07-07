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В Саратовской области подорожали яблоки и огурцы. Информация была обнародована на официальном портале Саратовстат.

По данным на 1 июля, за неделю в Саратовской области сильнее всего подорожали яблоки - на 3,44 процента, огурцы - на 2,55 процента, соль – на 1,57 процента. Наблюдается рост цен на макароны и конфеты - чуть больше процента.

Сильнее всего подешевели сезонные овощи - капуста (на 27,52 процента), картофель (на 9 процентов), помидоры (на 7 процентов), лук (на 6 процентов). Подешевели так же и бананы (на 5,82 процента), сахар-песок ( на 3,47 процента), говядина (на 2,44 процента).

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